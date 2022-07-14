23 قتيلًا في قصف روسي على مدينة فينيتسيا الأوكرانية

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 23 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، في أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي على مدينة فينيتسيا البعيدة عن الخط الأمامي للحرب بشرق البلد، بحسب مسؤولين.

وأفادت تقارير بإصابة أكثر من 100 شخص في الهجوم على المدينة التي تقع جنوب غرب العاصمة كييف، كما أصابت ثلاثة صواريخ روسية مبنى يضمّ مكاتب وألحقت أضرارا بمبان سكنية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الهجوم بأنه “عمل إرهابي”.

في سياق متصل، أفادت خدمة الطوارئ في أوكرانيا بأن الصواريخ أصابت المرآب التابع لمبنى المكاتب المؤلف من تسع طوابق في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما طال القصف مبان سكنية في وسط فينيتسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 370 ألف نسمة.