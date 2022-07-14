وزير الحرب بدولة الاحتلال يفشل في فتح زجاجة مياه! (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

فشل وزير الحرب لدولة الاحتلال بيني غانتس، في فتح زجاجة مياه بأسنانه عدة مرات، وذلك دون جدوى في فتحها خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه وزير الحرب، وهو يحاول مرات عديدة فتح زجاجة مياه بأسنانه دون جدوى.

يذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن سيقضي يومين في مدينة القدس المحتلة لإجراء محادثات مع مسؤولين من دولة الاحتلال، وذلك قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.