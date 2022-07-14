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والدي يرفض زواجي كي أساعده في تجاراته وأنا بحاجة للزواج وما يعفني.. فماذا أفعل؟
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ثقافية

والدي يرفض زواجي كي أساعده في تجاراته وأنا بحاجة للزواج وما يعفني.. فماذا أفعل؟

والدي يرفض زواجي كي أساعده في تجاراته وأنا بحاجة للزواج وما يعفني.. فماذا أفعل؟
٠١:٥٨:٥٩ ص، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم إذا منع الأب ابنَه من الزواج.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: والدي يرفض زواجي ويلزمني بالبقاء دون زواج؛ لكي أساعده في أموره وتجاراته، وأنا بحاجة إلى الزواج وما يعفني، فماذا يلزمني تجاه والدي لكيلا أقع في العقوق؟

وأجاب الشيخ بقوله: على هذا الوالد أن يتقي الله -جل وعلا-، وأن يمكن ولده من امتثال أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج».

وأضاف الشيخ: فلا يحق له أن يمنعه من الزواج وإعفاف نفسه، وعليه أن يمكنه من الزواج وأن يعينه عليه، لكن إذا رفض الأب زواج ابنه ففي هذه الحالة ليس على الولد إجابة والده إلى هذا الطلب؛ لأن هذا الطلب ليس من المعروف.

وتابع: والطاعة إنما هي في المعروف، قال –صلى الله عليه وسلم-: «الطاعة في المعروف»، وحينئذٍ لا يقع في العقوق، لكن على الولد أيضًا أن يسلك الأساليب المناسبة لإقناع والده، وأن يوسِّط من يستطيع التأثير على والده بأن يمكنه من الزواج وأن يعينه عليه.

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