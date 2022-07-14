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تفجير طرد مجهول موجه إلى السفارة الروسية في هذه الدولة

دولي

تفجير طرد مجهول موجه إلى السفارة الروسية في هذه الدولة

تفجير طرد مجهول موجه إلى السفارة الروسية في هذه الدولة
٠١:٢٥:٣٧ ص، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الروسية في البرازيل، مساء أمس الخميس، أنها تلقت طردًا يحتوي على جسم مجهول، وتم تفجيره في وقت لاحق.

وأوضح مصدر في السفارة، قوله إنه تم استدعاء رجال الشرطة والإطفاء، وقام “فريق الطوارئ بتفجير الطرد عن بعد”، وفقا لوكالة “نوفوستي”.

وأضاف المصدر قائلا : “إن الشرطة تقوم حاليا بفحص محتويات الطرد، مؤكدا أن عمل السفارة مستمر كالمعتاد”.

ويذكر أن القنصلية الروسية العامة في نيويورك، تعرضت في أبريل الماضي، لتهديد بزجاجات المولوتوف، بحسب الوكالة.

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