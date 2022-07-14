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بـ 6 ميداليات.. منتخب المملكة ينير سماء النرويج في أولمبياد الرياضيات 2022
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بـ 6 ميداليات.. منتخب المملكة ينير سماء النرويج في أولمبياد الرياضيات 2022

بـ 6 ميداليات.. منتخب المملكة ينير سماء النرويج في أولمبياد الرياضيات 2022
٠١:٠٦:١٢ ص، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حقق طلاب وطالبات المملكة إنجازاً جديداً من أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 المقام بالنرويج.

وأوضحت وزارة التعليم أن طلاب وطالبات تعليم المملكة من المنتخب السعودي للرياضيات حققوا 6 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 المقام بالنرويج، متقدمًا بـ 16 مركزًا عن العام الماضي، ورافعاً رصيده خلال مشاركاته لـ 48 ميدالية.

والطلاب المشاركون لهذا العام هم:

– هادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء

– مروان محمد مروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة

– علي بن عبدالله بن راضي الرمضان من إدارة تعليم الشرقية

– مهدي صالح مهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية

– معاذ أحمد محمد الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة

الكلمات الدلالية:
أولمبياد الرياضيات أولمبياد النرويج 2022 المملكة طلاب المملكة

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