بـ 6 ميداليات.. منتخب المملكة ينير سماء النرويج في أولمبياد الرياضيات 2022

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حقق طلاب وطالبات المملكة إنجازاً جديداً من أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 المقام بالنرويج.

وأوضحت وزارة التعليم أن طلاب وطالبات تعليم المملكة من المنتخب السعودي للرياضيات حققوا 6 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 المقام بالنرويج، متقدمًا بـ 16 مركزًا عن العام الماضي، ورافعاً رصيده خلال مشاركاته لـ 48 ميدالية.

والطلاب المشاركون لهذا العام هم:

– هادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء

– مروان محمد مروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة

– علي بن عبدالله بن راضي الرمضان من إدارة تعليم الشرقية

– مهدي صالح مهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية

– معاذ أحمد محمد الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة