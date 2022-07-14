بـ 6 ميداليات.. منتخب المملكة ينير سماء النرويج في أولمبياد الرياضيات 2022
تواصل – فريق التحرير:
حقق طلاب وطالبات المملكة إنجازاً جديداً من أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 المقام بالنرويج.
وأوضحت وزارة التعليم أن طلاب وطالبات تعليم المملكة من المنتخب السعودي للرياضيات حققوا 6 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 المقام بالنرويج، متقدمًا بـ 16 مركزًا عن العام الماضي، ورافعاً رصيده خلال مشاركاته لـ 48 ميدالية.
والطلاب المشاركون لهذا العام هم:
– هادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء
– مروان محمد مروان الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة
– علي بن عبدالله بن راضي الرمضان من إدارة تعليم الشرقية
– مهدي صالح مهدي البيك من إدارة تعليم الشرقية
– معاذ أحمد محمد الغامدي من إدارة تعليم مكة المكرمة