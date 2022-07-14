الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع مؤشر الدولار مقابل تراجع أسعار النفط العالمية
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اقتصادية

ارتفاع مؤشر الدولار مقابل تراجع أسعار النفط العالمية

ارتفاع مؤشر الدولار مقابل تراجع أسعار النفط العالمية
١٢:٥٥:٢٣ ص، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

واصل مؤشر الدولار ارتفاعه الخميس، حيث وصل إلى 109 نقاط لأول مرة منذ سبتمبر 2002.

وحتى الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% مسجلا 109 نقاط، وهو الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات لستة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة،

من جهة ثانية، تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 4-5% الخميس، وانخفض سعر خام برنت دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 فبراير.

واعتبارا من الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام برنت بنسبة 4.77% إلى 94.82 دولارا للبرميل.

بينما انخفضت العقود الآجلة لشهر أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.57% عند 90.94 دولارا.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط ارتفاع الدولار انخفاض اليورو تراجع الأسعار مؤشر الدولار

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