مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 16 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 15 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:22
المدينة – 4:14
الرياض – 3:45
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:07
المدينة – 7:13
الرياض – 6:45
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:43
الرياض – 8:15
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:25 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:04 بمشيئة الله.
○ موعد أذان الجمعة
ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ عصام بن علي خان للأذان الأول في تمام الساعة 11:57، ويؤذن الشيخ أحمد بن عبدالله بصنوي للأذان الثاني في تمام الساعة 12:27.
وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ مهندي بن يوسف بري الأذان الأول في تمام الساعة 11:58، بينما يؤذن الشيخ عمر بن نبيل سنبل للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28 بمشيئة الله.