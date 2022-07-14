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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الجمعة بالحرمين الشريفين
٠١:١٤:١٦ ص، الجمعة، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 16 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 15  يوليو 2022م.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:22

المدينة – 4:14

الرياض – 3:45

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:41

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:07

المدينة – 7:13

الرياض – 6:45

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة –  8:43

الرياض – 8:15

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:25 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:04 بمشيئة الله.

موعد أذان الجمعة

ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، الشيخ عصام بن علي خان للأذان الأول في تمام الساعة 11:57، ويؤذن الشيخ أحمد بن عبدالله بصنوي للأذان الثاني في تمام الساعة 12:27.

وفي المسجد النبوي، يؤذن الشيخ مهندي بن يوسف بري الأذان الأول في تمام الساعة 11:58، بينما يؤذن الشيخ عمر بن نبيل سنبل للأذان الثاني في تمام الساعة 12:28 بمشيئة الله.

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