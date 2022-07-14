ما أجمل تربيته وصنيعه.. فتى يفسح المجال عندما مر بجانبه مجموعة من النساء (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد رائع ينم عن تربية وأخلاق عالية؛ قام فتى يافع بفسح الطريق ليمر عدد من النساء المحجبات على سلم كان ينزل منه الفتى.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفتى وهو يغض بصره ويفسح المجال والطريق عندما وصلن عدد من النساء لتمر بجانبه صاعدة السلم.

وجاءت تعليقات النشطاء على هذا الفيديو ملهمة ومشجعة للفتى على سلوكه ومادحة له ولأخلاقه وتربيته العالية؛ فقال أحدهم: “أكيد أكثر شخص طار فرحاً بهذا الفيديو وانتشاره هي أمه”، يقصد أم الفتى.

وجاء تعليق من آخر يقول: “كم هي حجم السعادة والفخر الذي اعتلى أمه وهي تشاهد أخلاق ابنها تعج في وسائل التواصل الاجتماعي”

فيما عبر آخر عن تزكية هذا العمل وضرورة نشره وانتشاره بين الشباب، فقال: “فتى يغض بصره ويفسح المجال عندما مرت بجانبه عدداً من النساء.. نشر هكذا مقاطع مبهجة، يُشجع على الفضيلة ويحارب الرذيلة .. فساهموا بنشره”.