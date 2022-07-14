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4 حرائق ضخمة تجتاح الغابات بدولة عربية .. وألسنة اللهب تلتهم قرية كاملة (فيديوهات)
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دولي

4 حرائق ضخمة تجتاح الغابات بدولة عربية .. وألسنة اللهب تلتهم قرية كاملة (فيديوهات)

4 حرائق ضخمة تجتاح الغابات بدولة عربية .. وألسنة اللهب تلتهم قرية كاملة (فيديوهات)
١١:٢٦:٤٥ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

اندلعت  أربعة حرائق في المغرب، والتي امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد، ما دفع رجال الإطفاء والجيش في المغرب اليوم الخميس لمحاولة السيطرة عليها.

وأفاد مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.

وبحسب وكالة فرانس برس فقد جرى إخلاء عدد من الدواوير (القرى) من سكانها وكانت أربع قاذفات مائية تابعة للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.

وغادر القرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم، في ظل درجات حرارة خانقة.

وأكدت فرانس برس أن قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير قضت عليها ألسنة اللهب.

ولا تزال الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.

الكلمات الدلالية:
الجيش الحرائق الغابات القرويون المغرب قرية كاملة

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