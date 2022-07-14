الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
قريبا في «فيسبوك».. تستطيع بحساب واحد تفعيل 5 ملفات شخصية
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن
ما أجمل تربيته وصنيعه.. فتى يفسح المجال عندما مر بجانبه مجموعة من النساء (فيديو)
الشيخ بندر بليلة يودع موسم الحج بتلاوة باكية (فيديو)
الثاني والأخير هذا العام.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا (فيديو)
بعد رصد أول حالة.. توضيح هام من «وقاية» بشأن جدري القرود

الفيديو

الثاني والأخير هذا العام.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا (فيديو)

الثاني والأخير هذا العام.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا (فيديو)
١١:٤٦:٥٤ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، عن موعد تعامد الشمس للمرة الثانية والأخيرة هذا العام على الكعبة المشرفة.

ونقلت قناة “الإخبارية” عن الجمعية الفلكية بجدة، عبر برنامج نشرة التاسعة، قولها: “ستشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم الجمعة 15 من يوليو 2022 وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرًا (9:27 صباحًا بتوقيت جرينتش)”.

وأضافت: “عندما ستكون على ارتفاع ( 90 درجة) تقريبًا ويختفي ظل الكعبة، وسيمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام”.

وكانت سماء مكة المكرمة قد شهدت التعام الأول للشمس على الكعبة المشرفة يوم السبت 28 من مايو الماضي 2022، وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهره، أنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

الكلمات الدلالية:
تعامد الشمس على اتلكعبة فلكية جدة نشرة التاسعة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. نسر غاضب يحطم طائرة بدون طيار بضربة واحدة

شاهد.. نسر غاضب يحطم طائرة بدون طيار بضربة واحدة

منذ 7 سنوات
شاهد.. مواجهة بين دبابة روسية ومدرعة أوكرانية قرب كييف

شاهد.. مواجهة بين دبابة روسية ومدرعة أوكرانية قرب كييف

منذ 5 أشهر
بالفيديو.. «الحمود» يلقن مسلما جديدا الشهادتين بـ«دعوي الشفاء»

بالفيديو.. «الحمود» يلقن مسلما جديدا الشهادتين بـ«دعوي الشفاء»

منذ 5 سنوات
احذر.. الغش في «العدادات» عند شراء سيارة مستعملة (فيديو)

احذر.. الغش في «العدادات» عند شراء سيارة مستعملة (فيديو)

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *