الثاني والأخير هذا العام.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا (فيديو)

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أكدت الجمعية الفلكية بجدة، عن موعد تعامد الشمس للمرة الثانية والأخيرة هذا العام على الكعبة المشرفة.

ونقلت قناة “الإخبارية” عن الجمعية الفلكية بجدة، عبر برنامج نشرة التاسعة، قولها: “ستشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يوم الجمعة 15 من يوليو 2022 وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرًا (9:27 صباحًا بتوقيت جرينتش)”.

وأضافت: “عندما ستكون على ارتفاع ( 90 درجة) تقريبًا ويختفي ظل الكعبة، وسيمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام”.

وكانت سماء مكة المكرمة قد شهدت التعام الأول للشمس على الكعبة المشرفة يوم السبت 28 من مايو الماضي 2022، وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهره، أنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.