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بعد رصد أول حالة.. توضيح هام من «وقاية» بشأن جدري القرود

صحة

بعد رصد أول حالة.. توضيح هام من «وقاية» بشأن جدري القرود

بعد رصد أول حالة.. توضيح هام من «وقاية» بشأن جدري القرود
١١:٤١:٢٩ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد رصد وزارة الصحة أول حالة مصابة بمرض جدري القرود قادمة من الخارج، أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أعراض المرض، والتي جاءت كالتالي:

1-  سخونة

2- صداع.

3- آلام العضلات.

4- آلام الظهر.

5- تورم الغدد الليمفاوية.

6- التعب والإرهاق

7- ثم ظهور الطفح الجلدي (يسبب أحيانا الحكة) على الوجه واليدين والقدمين.

وأوضحت “وقاية” أن فترة الحضانة للمرض، تمتد من 5 إلى 21 ولكنها في الغالب من تكون بين 7 إلى 14 يوما.

طريقة انتقال المرض

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

نصائح عامة

1- أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

2- عليك مراجعة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في حال كنت عائدا من السفر خلال الـ 21 يوما الماضية لبدء الأعراض.

3- اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.

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