بعد رصد أول حالة.. توضيح هام من «وقاية» بشأن جدري القرود
تواصل- فريق التحرير:
بعد رصد وزارة الصحة أول حالة مصابة بمرض جدري القرود قادمة من الخارج، أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أعراض المرض، والتي جاءت كالتالي:
1- سخونة
2- صداع.
3- آلام العضلات.
4- آلام الظهر.
5- تورم الغدد الليمفاوية.
6- التعب والإرهاق
7- ثم ظهور الطفح الجلدي (يسبب أحيانا الحكة) على الوجه واليدين والقدمين.
وأوضحت “وقاية” أن فترة الحضانة للمرض، تمتد من 5 إلى 21 ولكنها في الغالب من تكون بين 7 إلى 14 يوما.
طريقة انتقال المرض
– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.
– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب.
– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.
نصائح عامة
1- أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.
2- عليك مراجعة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في حال كنت عائدا من السفر خلال الـ 21 يوما الماضية لبدء الأعراض.
3- اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.