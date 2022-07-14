بعد رصد أول حالة.. توضيح هام من «وقاية» بشأن جدري القرود

تواصل- فريق التحرير:

بعد رصد وزارة الصحة أول حالة مصابة بمرض جدري القرود قادمة من الخارج، أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أعراض المرض، والتي جاءت كالتالي:

1- سخونة

2- صداع.

3- آلام العضلات.

4- آلام الظهر.

5- تورم الغدد الليمفاوية.

6- التعب والإرهاق

7- ثم ظهور الطفح الجلدي (يسبب أحيانا الحكة) على الوجه واليدين والقدمين.

وأوضحت “وقاية” أن فترة الحضانة للمرض، تمتد من 5 إلى 21 ولكنها في الغالب من تكون بين 7 إلى 14 يوما.

طريقة انتقال المرض

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

نصائح عامة

1- أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

2- عليك مراجعة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في حال كنت عائدا من السفر خلال الـ 21 يوما الماضية لبدء الأعراض.

3- اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.