الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة «إيفانا ترامب»
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دولي

دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة «إيفانا ترامب»

دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة «إيفانا ترامب»
١١:٠٤:٣٧ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفاة زوجته الأولى، إيفانا ترامب، الخميس، عن عمر يناهز 73 عاما ، وفقًا لما أفادت به العائلة لشبكة ABC News.

وكانت إيفانا ترامب الزوجة الأولى لدونالد ترامب، أنجبا ثلاثة أطفال معا: دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.

وتزوجت إيفانا ترامب ، التي نشأت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة، من دونالد ترامب عام 1977، إلا أنهما انفصلا عام 1992.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعود إلى العاصمة واشنطن هذا الشهر للمرة الأولى منذ تنحيه عن منصبه.

الكلمات الدلالية:
إيفانا ترامب الحزب الشيوعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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