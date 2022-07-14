وصول جثة شاب عراقي من أوروبا وأسرته تتهم الحكومة البولندية بسرقة أعضاءه(فيديو)

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اتهمت أسرة الشاب العراقي ياسين العامري 25 سنة، الحكومة البولندية بسرقة أعضاء جثمان نجلهم الذي قتل على الحدود البولندية البيلاروسية.

ووصل جثمان الشاب العراقي، إلى مسقط رأسه بعدما رفضت الحكومة العراقية تحمل تكلفة نقله من بولندا، حيث تكفلت أسرته بالتكاليف.

وكان الشاب العراقي هاجر إلى أوروبا وانقطع الاتصال به منذ أكتوبر 2021، ليتبين لاحقا أنه قتل على الحدود البولندية على يد مجهول.

لكن بعد وصول الجثمان، وقعت الصدمة على أسرته عندما اكتشفوا أن جثته بلا أعضاء واتهموا الحكومة البولندية بسرقتها.

وقال والده، إن :” الشرطة البولندية اعتقلته ثم قالت إنهم عثروا على جثته في الغابة ، إذا هي اللى قتلته وأخذت أحشاءه والجثة كانت عبارة عن هيكل عظمي وكان هناك شق في بطنه والحكومة العراقية لا تدري”.

فيما وزارة الخارجية العراقية نفت في وقت سابق وجود أي أدلة حول حدوث إعدامات جماعية لعراقيين في بولندا.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: “لا وجود لأي أدلة ثبوتية وقانونية معتبرة مثل شهود عيان أو فيديو أو صور تشير إلى وجود إعدامات جماعية على الحدود البولندية البيلاروسية”.