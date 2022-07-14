مبادرة تطوعية لتوديع ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تطوعية بعنوان “وشاح الحج” والتي تهدف إلى توديع الحجاج بمطار جدة بتقديم وشاح وهدايا متنوعة بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

تم ذلك بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومدير إدارة المساجد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، وعدد من قائدات العمل التطوعي بمكة في مقدمتهم صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز.

وجرت خلال مراسم تدشين المبادرة توزيع الأوشحة على ضيوف الرحمن تحمل عبارات تهنئة متنوعة بأن يتقبل الله منهم الحج وأداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

وأكد الدكتور سالم بن حاج الخامري أن المبادرة تأتي بدعم وتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتهدف إلى مشاركة الحجاج فرحهتهم وتوديعهم في المطارات اتساقاً مع الرسالة التي تحملها المملكة العربية السعودية بشرف خدمة الحجاج والتيسير عليهم.

من جانبهم أكد ضيوف الرحمن المغادرين من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أن ما قامت به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأجهزة الحكومية لضيوف الرحمن محل تقدير جميع حجاج بيت الله الحرام الذين أدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيدها الله – وما قدمته من تسهيلات.

وأوضحوا أن مراسم الاستقبال والتوديع هي جزء من الكرم الذي تعوده الحجاج والمعتمرين ويقابلهم ببشاشة الوجه والخدمات المقدمة للحجاج شاكرين على هذه الحفاوة وحسن الضيافة والتوديع.