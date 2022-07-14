«الشوؤن البلدية» تحدد موعد إلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان موعد البدء في إلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه حفاظاً على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسيناً للمشهد الحضري سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتباراً من 01/ 01/ 1444هـ.

وأكدت الوزارة، أن تسوير مواقع الأعمال الإنشائية، يساهم في معالجة عدة ظواهر سلبية عند البناء بالتالي يقلل من التشوهات البصرية، ويزيد من نظافة وجمال المدن والأحياء.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى أن دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية والسكنية يمكن الاطلاع عليه من خلال منصة بلدي.