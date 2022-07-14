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الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

اقتصادية

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
١٠:١٣:٥١ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

وانخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45 % ليتداول عند 1.1807 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.28 %، إلى 1.1787 يورو.

وأمس واصل اليورو، تراجعه التاريخي أمام الدولار، حيث تراجع عن مستوى الدولار لأول مرة منذ 20 عامًا.

وتخطى الدولار خلال تداولاته اليوم مستوى اليورو، وأصبحت قيمة الدولار الواحد نحو 1.0002 يورو كأعلى مستوى منذ عام 2002.

وبذلك تبلغ خسائر اليورو في العام الحالي 2022 نحو 12%، وأصبح سعر صرف اليورو نحو 3.749 ريال.

والثلاثاء الماضي، توحد سعر صرف الدولار واليورو أمام الريال، وذلك بعد تراجع اليورو بشكل كبير أمام العملة الخضراء لأول مرة منذ 20 عامًا.

وسجل سعر صرف الريال أمام الدولار واليورو 3.75 ريال، حيث، انخفضت قيمة اليورو منذ بداية العام الحالي بنسبة 12.19% مقارنة بأسعاره بداية العام الحالي 2022، كأعلى مستوى له منذ 20 عاماً عندما بلغ القيمة ذاتها في شهر ديسمبر من عام 2002.

الكلمات الدلالية:
اسعار العملات الجنيه الاسترليني الدولار اليورو

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