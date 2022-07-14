الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«أمانة جدة» تحبط تهريب 306 ذبائح فاسدة وتزيل 173 مسلخًا عشوائيًا
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محليات

«أمانة جدة» تحبط تهريب 306 ذبائح فاسدة وتزيل 173 مسلخًا عشوائيًا

«أمانة جدة» تحبط تهريب 306 ذبائح فاسدة وتزيل 173 مسلخًا عشوائيًا
١١:٠٧:٣١ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أحبطت أمانة محافظة جدة تهريب 306 ذبائح فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها عبر المنافذ المؤدية إلى داخل المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضحت أمانة جدة، أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية تمكنت من ضبط ومصادرة 306 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش.

وخلال الحملة أوضحت الأمانة أنه جرى احتجاز 70 مركبة مخالفة كانت تقل تلك اللحوم وسط بيئة نفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.

وكشفت الأمانة إلى أن ذلك يأتي ضمن مهامها في لجنة أعمال الأضاحي برئاسة المحافظة، وفي إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والتي تتصاعد وتيرتها في موسم الحج.

وأكدت أمانة جدة استمرار أعمال الرقابة وتكثيف الجولات الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، مهيبة بالجميع ضرورة الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظا على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
أمانة جدة الهدي والأضاحي ذبائح فاسدة مسالخ عشوائية

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