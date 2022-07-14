«جامعة القصيم» تعلن فتح باب القبول على درجة البكالوريوس والدبلوم للعام 1444هـ

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أعلنت جامعة القصيم عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد فتح البوابة الإلكترونية للقبول على درجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

ـ سيتم فتح البوابة الإلكترونية للقبول على درجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1444هـ يوم الأحد 2/ 1 / 1444 هـ.

ـ ونوهت الجامعة أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني التفصيلي ونشرة القبول لاحقاً.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/01/02هـ الموافق 2022/07/31م.

طريقة التقديم:

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