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«التعليم» تعلن تمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.. 5 شروط للتقديم

«التعليم» تعلن تمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا.. 5 شروط للتقديم
١٠:١٠:٤٧ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، تمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا لبكالوريوس: (الطب البشري- طب القدم – والتمريض).

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين، صدر توجيه معالي وزير التعليم بتمديد التسجيل لمقاعد الاتفاقيات الصحية في أيرلندا لبكالوريوس: (الطب البشري- طب القدم – والتمريض) حتى نهاية يوم الجمعة 22 / 7 / 2022م”.

وتشمل شروط التقديم ما يلي:

– الحصول على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% أو 3.75 من 4 للمتقدمين لبكالوريوس الطب و90% أو ما يعادلها للمتقدمين على تخصصي التمريض وطب القدم

– الحصول على الدرجة المحددة في اختبار Ielts، ولا تقل عن 5 في كل قسم أو ما يعادلها

– ألا تقل درجتا القدرات والتحصليي عن 80% للمتقدمين على تخصص الطب و70% للمتقدمين على تخصص التمريض وطب القدم

– ألا يزيد عمر المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على 22 سنة ولتخصصي التمريض وطب القدم على 25 سنة.

– معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

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أيرلندا ابتعاث ابتعاث في ايرلندا الاتفاقيات الصحية وزارة التعليم

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