الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الأحوال المدنية»: تجديد 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًا عبر «أبشر»
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التقنيات الحكومية

«الأحوال المدنية»: تجديد 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًا عبر «أبشر»

«الأحوال المدنية»: تجديد 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًا عبر «أبشر»
٠٩:٣٤:١٥ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية إلى الموطن للتيسير عليه وإنهاء كافة خدماته من منزله، تمكنت وكالة الأحوال المدنية من خلال خدمة تجديد الهوية الوطنية المتاحة عبر منصة “أبشر”، من تجديد أكثر من 16 ألف هوية وطنية إلكترونيا منذ تدشين الخدمة.

ومكنت الخدمة أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة من تجديد الهوية الوطنية دون الحاجة لمراجعة مقرات وكالة الأحوال المدنية، لمن تبقى 180 يوما أو أقل على انتهاء هوياتهم الوطنية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه.

خطوات تنفيذ الخدمة كالتالي:

1- الدخول إلى منصة أبشر.

2- الضغط على تبويب “خدماتي”.

3- اختيار “خدمات”.

4-  اختيار “الأحوال المدنية”.

5- الضغط على أيقونة “تجديد الهوية الوطنية”.

6- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.

7-  اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية تجديد الهوية الوطنية خدمات الكترونية وزارة الداخلية

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