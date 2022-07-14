حال تأخير أمتعتك.. تعرف على التعويض الذي يُلزم به الناقل الجوي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت جمعية حماية المستهلك أن من حق المستهلك الحصول على التعويض من الناقل الجوي في حال تسبب في تأخير الأمتعة.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”، أن التعويض يشمل: “20 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 100 وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية.

كما يشمل التعويض 40 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية بحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة.

ومن حق المستهلك عند فقدان الأمتعة من قبل الناقل الجوي ما يلي:

1- يستحق المستهلك الذي يحمل تذكرة سفر في حال فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخر الأمتعة تعويضاً بما لا يقل عن (350) وحدة حقوق سحب خاصة، وبما لا يتجاوز (1131) وحدة حقوق سحب خاصة.

2- إذا رغب المستهلك برفع مستوى التعويض بسبب احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة قليلاً فإن عليه أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل الصعود للطائرة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي .

3- مدة تعويض المستهلك عن فقدان أو تلف الأمتعة هي (30) ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.

4- يستحق المستهلك تعويضاً عن تأخر أمتعته بما يعادل (20) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (100) وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية و (40) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية وبحد أقصى (200) وحدة حقوق سحب خاصة.