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«الصحة» تُعلن عن رصد إصابة بـ «جدري القرود» لحالة قادمة من خارج المملكة
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«الصحة» تُعلن عن رصد إصابة بـ «جدري القرود» لحالة قادمة من خارج المملكة

«الصحة» تُعلن عن رصد إصابة بـ «جدري القرود» لحالة قادمة من خارج المملكة
٠٩:١٢:٣٥ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد.

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها – لاسمح الله – مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة ( وقاية ) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

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الجدري جدري القردة جدري القرود وزارة الصحة

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