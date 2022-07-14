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براءة الأطفال..تواسي والدها بعد تدمير السيول مركبته: راح أعطيك فلوسي تشتري سيارة
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براءة الأطفال..تواسي والدها بعد تدمير السيول مركبته: راح أعطيك فلوسي تشتري سيارة

براءة الأطفال..تواسي والدها بعد تدمير السيول مركبته: راح أعطيك فلوسي تشتري سيارة
٠٩:١٦:٣٥ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لطفلة في سلطنة عمان تواسي والدها، بعد أن دمرت السيول التي شهدتها محافظة الداخلية بالسلطنة مركبته.

وظهرت الطفلة وهي تواسي والدها وتقول له:” راح أعطيك كل فلوسي تشتري سيارة جديدة”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برد فعل الطفلة كي تخفف على والدها ما ألمّ به.

وشهدت عدة مدن بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان سيول غامرة، قبل أيام، في أعقاب عاصفة مطرية غزيرة ضربت المنطقة.

واجتاحت السيول الطرق في ولاية ازكي وفي ولاية نزوى ودخلت المنازل والمحال التجارية وحاصرت المركبات.

وعلى مدار الأسبوع، شهدت عدة مناطق في سلطنة عمان بينها مرتفعات الجبل الأخضر وجبل شمس في محافظة الداخلية وولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، سيول في أعقاب العواصف المطرية التي تشهدها البلاد، بسبب تقلبات الطقس.

الكلمات الدلالية:
براءة الأطفال سلطنة عمان سيول مركبة

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