الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٠٠:٠١ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف  شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :

المسميات الوظيفية :
1.فني أبحاث – عالم تحويل النباتات في مركز الزراعة الصحراوية
المؤهلات والخبرة :
  1. بكالوريوس. في علوم النبات أو علم الوراثة أو الهندسة الزراعية أو مجال وثيق الصلة بخبرة 2-5 سنوات.
  2. خبرة في أبحاث علوم النبات.
2.مدير المختبر
المؤهلات و الخبرة
  1. درجة البكالوريوس في العلوم البيولوجية أو البيئية (يفضل الماجستير)
  2. من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.
  3. إجادة جميع أشكال الاتصال ، جنبًا إلى جنب مع إدارة الوقت والعمل الجماعي والمهارات التنظيمية
 3.أخصائي بحث – أخصائي المحاصيل الحقلية في مركز الزراعة الصحراوية
المؤهلات والخبرة
  1. ماجستير في الهندسة الزراعية ، أو الهندسة الزراعية ، أو في مجال وثيق الصلة
  2. خبرة في العمل في مجال البحوث الزراعية التجارية
  3. خبرة في بحوث الزراعة في الأراضي القاحلة
  4. القدرة على التعامل مع الآلات الزراعية والبحثية
 4.مدير الصحة والسلامة
المؤهلات والخبرة :
  1. درجة بكالوريوس العلوم من جامعة معترف بها ، ويفضل أن يكون ذلك في مجالات السلامة أو الهندسة أو العلوم الحياتية أو الفيزيائية.
  2. على نحو مفضل ، سيكون لديك درجة الماجستير ، أو شهادة ذات صلة في أحد تخصصات الصحة والسلامة والبيئة (مثل CIH أو CSP) ، أو مهندس محترف (PE).
  3. لديك ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة الناجحة في الصحة والسلامة ، 5 منها على مستوى المدير ، أو المستوى الإشرافي لإدارة مجموعة واسعة من وظائف الصحة والسلامة.
  4. إظهار خبرة كبيرة في إدارة الأداء العالي المستوى وإدارة التغيير وإدارة الأفراد في المناصب السابقة.
5.أخصائي اتصال أول
المؤهلات والخبرة
  1. درجة البكالوريوس و / أو الماجستير في الصحافة أو الاتصالات أو العلوم الطبيعية أو الهندسة.
  2. سيكون لديك ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة العملية المتعلقة بالكتابة العلمية والتواصل في الموضوعات العلمية ، أو سبع سنوات من الخبرة العملية في الاتصالات و / أو العلاقات العامة.
  3. على نحو مفضل ، سيكون لديك خبرة في الإعلام / العلاقات العامة في بيئة أكاديمية.

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم :

1.فني أبحاث – عالم تحويل النباتات في مركز الزراعة الصحراوية (اضغط هنا)
2.مدير المختبر (اضغط هنا)
3.أخصائي بحث – أخصائي المحاصيل الحقلية في مركز الزراعة الصحراوية (اضغط هنا)
4.مدير الصحة والسلامة (اضغط هنا)
5.أخصائي اتصال أول (اضغط هنا)
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