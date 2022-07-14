وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم

2.مدير المختبر

المؤهلات و الخبرة

3.أخصائي بحث – أخصائي المحاصيل الحقلية في مركز الزراعة الصحراوية

المؤهلات والخبرة

4.مدير الصحة والسلامة

المؤهلات والخبرة :

5.أخصائي اتصال أول

المؤهلات والخبرة

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:



رابط التقديم :



(اضغط هنا) 1.فني أبحاث – عالم تحويل النباتات في مركز الزراعة الصحراوية

(اضغط هنا) 2.مدير المختبر

(اضغط هنا) 3.أخصائي بحث – أخصائي المحاصيل الحقلية في مركز الزراعة الصحراوية

(اضغط هنا) 4.مدير الصحة والسلامة