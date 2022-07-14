وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :
1.فني أبحاث – عالم تحويل النباتات في مركز الزراعة الصحراوية
المؤهلات والخبرة :
- بكالوريوس. في علوم النبات أو علم الوراثة أو الهندسة الزراعية أو مجال وثيق الصلة بخبرة 2-5 سنوات.
- خبرة في أبحاث علوم النبات.
2.مدير المختبر
المؤهلات و الخبرة
- درجة البكالوريوس في العلوم البيولوجية أو البيئية (يفضل الماجستير)
- من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.
- إجادة جميع أشكال الاتصال ، جنبًا إلى جنب مع إدارة الوقت والعمل الجماعي والمهارات التنظيمية
3.أخصائي بحث – أخصائي المحاصيل الحقلية في مركز الزراعة الصحراوية
المؤهلات والخبرة
- ماجستير في الهندسة الزراعية ، أو الهندسة الزراعية ، أو في مجال وثيق الصلة
- خبرة في العمل في مجال البحوث الزراعية التجارية
- خبرة في بحوث الزراعة في الأراضي القاحلة
- القدرة على التعامل مع الآلات الزراعية والبحثية
4.مدير الصحة والسلامة
المؤهلات والخبرة :
- درجة بكالوريوس العلوم من جامعة معترف بها ، ويفضل أن يكون ذلك في مجالات السلامة أو الهندسة أو العلوم الحياتية أو الفيزيائية.
- على نحو مفضل ، سيكون لديك درجة الماجستير ، أو شهادة ذات صلة في أحد تخصصات الصحة والسلامة والبيئة (مثل CIH أو CSP) ، أو مهندس محترف (PE).
- لديك ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة الناجحة في الصحة والسلامة ، 5 منها على مستوى المدير ، أو المستوى الإشرافي لإدارة مجموعة واسعة من وظائف الصحة والسلامة.
- إظهار خبرة كبيرة في إدارة الأداء العالي المستوى وإدارة التغيير وإدارة الأفراد في المناصب السابقة.
5.أخصائي اتصال أول
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس و / أو الماجستير في الصحافة أو الاتصالات أو العلوم الطبيعية أو الهندسة.
- سيكون لديك ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة العملية المتعلقة بالكتابة العلمية والتواصل في الموضوعات العلمية ، أو سبع سنوات من الخبرة العملية في الاتصالات و / أو العلاقات العامة.
- على نحو مفضل ، سيكون لديك خبرة في الإعلام / العلاقات العامة في بيئة أكاديمية.
للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم :
1.فني أبحاث – عالم تحويل النباتات في مركز الزراعة الصحراوية (اضغط هنا)
2.مدير المختبر (اضغط هنا)
3.أخصائي بحث – أخصائي المحاصيل الحقلية في مركز الزراعة الصحراوية (اضغط هنا)
4.مدير الصحة والسلامة (اضغط هنا)
5.أخصائي اتصال أول (اضغط هنا)