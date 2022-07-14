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حب المدينة المنورة.. المسجد النبوي في أرقام
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تواصل لايت

حب المدينة المنورة.. المسجد النبوي في أرقام

حب المدينة المنورة.. المسجد النبوي في أرقام
٠٩:٢٣:٠٨ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ببيت جميل من الشعر يقول: (حبّ المدينة نعمةٌ قد خصها *** ربّ العباد لكلّ ذي إفهام)؛ نوهت وزارة الحج والعمرة عن بعض الأرقام الخاصة بالمسجد النبوي الكريم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي إنفوجراف توضيحي، نشرته وزارة الحج والعمرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ بينت فيه الأرقام التالية عن المسجد النبوي الكريم:

المسجد النبوي في أرقام:

ـ 500.000 م2 مساحة إجمالية
ـ 1.000.000 مصل في أوقات الذروة
ـ 229 باب داخلي وخارجي
ـ 196 قبة ثابتة ومتحركة
ـ 10 مآذن
ـ 10.496 حامل مصحف

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة المسجد النبوي مدينة الرسول وزارة الحج

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