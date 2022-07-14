الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فريق طبي بمستشفى الولادة بمكة ينهي معاناة حاجّة إندونيسية من ورم في عنق الرحم
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محليات

فريق طبي بمستشفى الولادة بمكة ينهي معاناة حاجّة إندونيسية من ورم في عنق الرحم

فريق طبي بمستشفى الولادة بمكة ينهي معاناة حاجّة إندونيسية من ورم في عنق الرحم
٠٩:٠٧:٤١ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أوضحَتْ “الصحة” أنَّ فريقًا طبيًّا من مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أجرى عمليةً جراحيةً عاجلةً استغرقَتْ ساعةً ونصف؛لاستئصال ورم ضخم تسبَّبَ في نزف شديد لحاجة إندونيسية تبلغ من العمر 47 عاماً.

وأضافَتْ أنَّ المريضةَ أُحضرَتْ إلى الطوارئ وهي تعاني من نزيف شديد وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيِّن وجودَ ورم في عنق الرحم وفقر في الدم وصل إلى نسبة 6 جرامات،وعلى الفور تقرَّر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.

وأفادَتْ أنَّ الورمَ متدلٍّ خارج المهبل حيث يبلغُ حجمُه 10×15 سم ويزنُ 1 كجم وهو المُتَسَبِّبُ في النزف الشديد، مفيدةً أنَّ الحالةَ خضعتْ لدراسة وافية، خلصت إلى ضرورة التدخل الجراحي السريع لإزالة الورم، وتعويض الدم المفقود بـأربع وحدات للدم، مبينةً أنَّ المريضةَ حالتُها الصحيةُ جيدةٌ ولله الحمد

الكلمات الدلالية:
حاجة إندونيسية ضيوف الرحمن مستشفى الولادة وزارة الصحة

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