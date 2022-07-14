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محليات

الحلقات القرآنية تطلق مبادرة «وقفة إجلال و إكرام» لتكريم المتميزين من حفظة القرآن

الحلقات القرآنية تطلق مبادرة «وقفة إجلال و إكرام» لتكريم المتميزين من حفظة القرآن
٠٨:٥١:٠٤ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية مبادرة “وقفة إجلال وإكرام” لتكريم المتميزين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي أن هذه المبادرة تستهدف تكريم المتميزين والمبدعين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حيث حددت الفئات المستهدفه في التكريم وهم (مدرسي الحلقات، الطلاب المتميزين، والإداريين المتميزين ، والمشاركين في برنامج” أتقنها” لتصحيح تلاوة الفاتحة ، والمشاركين في برنامج “حفظ وأتقان ” قصار السور ، وحفظة كتاب الله من حجاج بيت الله الحرام المشاركين بمراجعة حفظهم).

 

وأكد أن مثل هذه المبادرة أتت تقديراً للجهود التي بذلت في خدمة تعليم وتعلم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وإشعار الفئات المستهدفة في التكريم بمكانتهم القيمة والكبيرة ومنحهم التقدير .

الكلمات الدلالية:
الحلقات القرآنية القرآن الكريم حفظة القرآن شؤون الحرمين مبادرة وقفة إجلال وإكرام

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