شرطة عمان تلقي القبض على «خليجي» غامر بمرور مجرى الوادي (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شرطة سلطنة عمان القبض على مواطن خليجي، بسبب عدم امتثاله لأوامر الشرطة، ومجازفته بعبور مجرى وادي عاهن بولاية صحار، معرضًا حياته للخطر.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة استوقفت شخصًا خليجيًا لم يقم بالانصياع لتعليمات رجال الشرطة القاضية إلى عدم المجازفة بعبور مجرى وادي عاهن بولاية صحار في أثناء جريانه مساء اليوم وتعمده بذلك مُعرضًا نفسه للخطر”.

وأضافت أنه تمت إحالته للجهات القضائية لاتخاذ المُقتضى القانوني بشأنه.

وكانت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، أعلنت في وقت سابق اليوم، إيقاف مواطنين اثنين لعدم انصياعهما للتعليمات بضرورة الإخلاء والابتعاد عن مجاري الأودية وذلك أثناء نزول وادي عاهن بولاية صحار مساء اليوم وتحيلهم للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.