شاهد.. غيوم تحجب الأفق شرق بحرة بمنطقة مكة

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وثقت مجموعة من الصور، اجواء شرق محافظة بحرة مساء اليوم الخميس، حيث تكونت تشكيلات من الغيوم والسحب في الأفق.

وأظهرت الصور، تجمعات كثيفة من الغيوم والسحب حجبت الأفق في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بتقلبات جوية على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الأحوال الجوية اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار تقرير الأرصاد بشأن الأحوال الجوية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر إلى شمالية غربية بسرعة 8-38كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ولأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.