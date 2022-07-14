بدولة عربية.. إعطاء طفل حقنة لـ«منع الحمل» بالخطأ بدلًا من المضاد الحيوي .. ماذا حدث؟

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة كادت أن تفقد طفلًا حياته في الأردن، والتي بدأت بالكشف عن الطفل لمعاناته من ارتفاع درجة الحرارة، حيث كتب له الطبيب حقنة مضاد حيوي.

ووفق ما كشفه خال الطفل، فإنهم راجعوا طبيبًا خاصا في محافظة مأدبا، حيث كتب لهم حقنة مضاد حيوي، لكن الصيدلي صرف لهم حقنة لمنع الحمل.

وحمّل أهالي اطفل الذي تدهورت حالته الطبيب الذي أعطى الطفل الحقنة والصيدلي الذي صرفها لهم، مسؤولية ما حدث.

من جانبه كشف مستشفى النديم، تطورات الحالة الصحية للطفل، مشيرًا إلى إن العائلة اكتشفت أن الشخص الذي صرف الوصفة “أستاذ مدرسي” وليس صيدلانيا، مدعيا أنه يجلس في الصيدلية لإراحة زوجته.

وقال مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن الطفل جاء إلى قسم الطوارئ، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف أنه وبعد تشخيص حالة الطفل من قبل طبيب الاختصاص، تبين أنه أعطي حقنة “منع حمل” بدلا من حقنة “المضاد الحيوي”.

وأشار إلى أن الحقنة المعطاة للطفل كانت في مركز طبي خاص، مؤكدا أنه تم إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للطفل، وأنه غادر المستشفى بصحة جيدة.