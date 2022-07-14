الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بدولة عربية.. إعطاء طفل حقنة لـ«منع الحمل» بالخطأ بدلًا من المضاد الحيوي .. ماذا حدث؟
مصر.. جمعية تكافئ الفتيان المحافظين على صلاة الفجر وتهديهم دراجات هوائية
فيضانات تجتاح ولاية فرجينيا الأمريكية.. فقدان 44 شخصا حتى الآن
«الحج والعمرة» تواصل عمليات تفويج الحجاج المغادرين عبر مطاري المدينة وجدة الدوليين
متواصل منذ 8 أيام.. سر الحريق الذي ترفض السلطات اللبنانية إطفاءه؟
فتح باب التسجيل في برنامج «سفراء نيوم» للابتعاث الداخلي والخارجي

منوعات

بدولة عربية.. إعطاء طفل حقنة لـ«منع الحمل» بالخطأ بدلًا من المضاد الحيوي .. ماذا حدث؟

بدولة عربية.. إعطاء طفل حقنة لـ«منع الحمل» بالخطأ بدلًا من المضاد الحيوي .. ماذا حدث؟
٠٨:٠٣:٥٥ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة كادت أن تفقد طفلًا حياته في الأردن، والتي بدأت بالكشف عن الطفل لمعاناته من ارتفاع درجة الحرارة، حيث كتب له الطبيب حقنة مضاد حيوي.

ووفق ما كشفه خال الطفل، فإنهم راجعوا طبيبًا خاصا في محافظة مأدبا، حيث كتب لهم حقنة مضاد حيوي، لكن الصيدلي صرف لهم حقنة لمنع الحمل.

وحمّل أهالي اطفل الذي تدهورت حالته الطبيب الذي أعطى الطفل الحقنة والصيدلي الذي صرفها لهم، مسؤولية ما حدث.

من جانبه كشف مستشفى النديم، تطورات الحالة الصحية للطفل، مشيرًا إلى إن العائلة اكتشفت أن الشخص الذي صرف الوصفة “أستاذ مدرسي” وليس صيدلانيا، مدعيا أنه يجلس في الصيدلية لإراحة زوجته.

وقال مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن الطفل جاء إلى قسم الطوارئ، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف أنه وبعد تشخيص حالة الطفل من قبل طبيب الاختصاص، تبين أنه أعطي حقنة “منع حمل” بدلا من حقنة “المضاد الحيوي”.

وأشار إلى أن الحقنة المعطاة للطفل كانت في مركز طبي خاص، مؤكدا أنه تم إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للطفل، وأنه غادر المستشفى بصحة جيدة.

الكلمات الدلالية:
حقنة لمنع الحمل طفل أردني مستشفى النديم مضاد حيوي

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: النظام الغذائي الغني بالفاكهة يخفض خطر تمدد الأوعية الدموية

دراسة: النظام الغذائي الغني بالفاكهة يخفض خطر تمدد الأوعية الدموية

منذ 9 سنوات
ولاية أمريكية تختصر الأسبوع الدراسي لـ4 أيام ترشيداً للنفقات

ولاية أمريكية تختصر الأسبوع الدراسي لـ4 أيام ترشيداً للنفقات

منذ 4 سنوات
ما هي أفضل طريقة لمعالجة الأرق؟

ما هي أفضل طريقة لمعالجة الأرق؟

منذ 5 سنوات
«أم شجاعة» تنقذ ابنها من بين فكي «أسد جبلي»

«أم شجاعة» تنقذ ابنها من بين فكي «أسد جبلي»

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *