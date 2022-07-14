فيضانات تجتاح ولاية فرجينيا الأمريكية.. فقدان 44 شخصا حتى الآن

تواصل – فريق التحرير:

شهدت ولاية فرجينيا الأمريكية، فيضانات عارمة تسببت في فقدان العشرات، وغرق العديد من المنازل والتي استمرت منذ أول أمس الثلاثاء.

وكشفت مصادر عن فقدان أربعة وأربعين شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات في ولاية فرجينيا، حسب شبكة “سي إن إن” يوم الخميس.

مياه الأمطار غمرت منذ يوم الثلاثاء المناطق السكنية في مقاطعة بوتشانان غربي الولاية، وجرفت المنازل في عدد من المناطق، وألحقت أضرارًا بالطرق والجسور في جميع أنحاء المنطقة، وقطعت خطوط الاتصالات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور وثقوا من خلالها شوارع وأحياء ولاية فرجينيا بعد هطول الأمطار الغزيرة وتدفق مياه الفيضانات.