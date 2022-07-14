الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فيضانات تجتاح ولاية فرجينيا الأمريكية.. فقدان 44 شخصا حتى الآن
«الحج والعمرة» تواصل عمليات تفويج الحجاج المغادرين عبر مطاري المدينة وجدة الدوليين
متواصل منذ 8 أيام.. سر الحريق الذي ترفض السلطات اللبنانية إطفاءه؟
فتح باب التسجيل في برنامج «سفراء نيوم» للابتعاث الداخلي والخارجي
6 خطوات.. طريقة تحويل كاميرا هاتف الآيفون من عادية إلى احترافية (فيديو)
«غير مقبولة على الإطلاق».. رد قوي من طيران الإمارات على مطالب مطار«هيثرو»

دولي

فيضانات تجتاح ولاية فرجينيا الأمريكية.. فقدان 44 شخصا حتى الآن

فيضانات تجتاح ولاية فرجينيا الأمريكية.. فقدان 44 شخصا حتى الآن
٠٧:٥٠:٢٦ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت ولاية فرجينيا الأمريكية، فيضانات عارمة تسببت في فقدان العشرات، وغرق العديد من المنازل والتي استمرت منذ أول أمس الثلاثاء.

وكشفت مصادر عن فقدان أربعة وأربعين شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات في ولاية فرجينيا، حسب شبكة “سي إن إن” يوم الخميس.

مياه الأمطار غمرت منذ يوم الثلاثاء المناطق السكنية في مقاطعة بوتشانان غربي الولاية، وجرفت المنازل في عدد من المناطق، وألحقت أضرارًا بالطرق والجسور في جميع أنحاء المنطقة، وقطعت خطوط الاتصالات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور وثقوا من خلالها شوارع وأحياء ولاية فرجينيا بعد هطول الأمطار الغزيرة وتدفق مياه الفيضانات.

الكلمات الدلالية:
أمريكا فيضانات فيضانات في أمريكا ولاية فرجينيا

مواد ذات صلة

المزيد
قرار مفاجيء من أول دولة أوروبية تفشى فيها «كورونا»

قرار مفاجيء من أول دولة أوروبية تفشى فيها «كورونا»

منذ شهر واحد
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» وينفذون جولات استفزازية

عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» وينفذون جولات استفزازية

منذ 12 شهر
واشنطن تحيل تجربة إيران الصاروخية للأمم المتحدة

واشنطن تحيل تجربة إيران الصاروخية للأمم المتحدة

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. برميل متفجر يسقط بشكل مرعب في داريا السورية

بالفيديو.. برميل متفجر يسقط بشكل مرعب في داريا السورية

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *