الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«الحج والعمرة» تواصل عمليات تفويج الحجاج المغادرين عبر مطاري المدينة وجدة الدوليين
متواصل منذ 8 أيام.. سر الحريق الذي ترفض السلطات اللبنانية إطفاءه؟
فتح باب التسجيل في برنامج «سفراء نيوم» للابتعاث الداخلي والخارجي
6 خطوات.. طريقة تحويل كاميرا هاتف الآيفون من عادية إلى احترافية (فيديو)
«غير مقبولة على الإطلاق».. رد قوي من طيران الإمارات على مطالب مطار«هيثرو»
قفزة النجاة.. مسنّ يطير فوق إطار سيارة بطريقة غير متوقعة (فيديو)

اهم الاخبار

«الحج والعمرة» تواصل عمليات تفويج الحجاج المغادرين عبر مطاري المدينة وجدة الدوليين

«الحج والعمرة» تواصل عمليات تفويج الحجاج المغادرين عبر مطاري المدينة وجدة الدوليين
٠٧:٤٢:٠٤ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

تواصل وزارة الحج والعمرة متابعة أعمال تفويج ضيوف الرحمن بعد أداء نسكهم بمركز الاستقبال والترحيب بالمدينة المنورة بطريق الهجرة، وستستمر في الإشراف على متابعة خطة تفويجهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، التي بدأت منذ صباح يوم أمس الأربعاء 14 ذي الحجة، بهدف ضمان انسيابية الحركة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

واستقبل مركز الترحيب بالمدينة المنورة بطريق الهجرة أكثر من 50 ألف حاج قدموا على متن 1200 حافلة، واستعدت الوزارة مبكرًا من خلال برنامج الاستعداد المسبق لتفويج الحجاج ومتابعة التفويج الميداني، وعبر الجولات التفقدية للفنادق والتأكد من جاهزيتها والتحقق من حزمة الخدمات التي تعاقد عليها الحجاج، والتي اشتملت على النقل والإعاشة والخدمات الإثرائية.

وتتواصل الأعمال الميدانية والرقابية من قبل الوزارة، وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج بعد أداء طواف الوداع وفق مواعيد زمنية مجدولة مسبقًا، ومتابعة وصولهم عبر طريق الهجرة السريع أو من خلال طريق الحرمين لسلامة وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة تفويج الحجاج مطار المدينة المنورة مطار جدة

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 1082 متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة النهائية

منذ 4 سنوات
قرار عاجل من وزير الموارد البشرية بشأن منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

قرار عاجل من وزير الموارد البشرية بشأن منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

منذ سنة واحدة
بعد مهاجمته المواطنات.. مغردون لـ«تركي العواد»: أنجبن جيلًا يدافع عن الدين والوطن

بعد مهاجمته المواطنات.. مغردون لـ«تركي العواد»: أنجبن جيلًا يدافع عن الدين والوطن

منذ 6 سنوات
عسيري لـ«المنظمات الحقوقية»: لا تأخذوا معلوماتكم من منشورات الحوثيين بمواقع التواصل

عسيري لـ«المنظمات الحقوقية»: لا تأخذوا معلوماتكم من منشورات الحوثيين بمواقع التواصل

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *