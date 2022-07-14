متواصل منذ 8 أيام.. سر الحريق الذي ترفض السلطات اللبنانية إطفاءه؟

تواصل- فريق التحرير:

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، على إثر استمرار حريق صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، منذ الخميس الماضي وحتى اليوم، دون أي تدخل لإطفائه.

وفي الوقت ذاته انتشرت صور مثيرة للريبة لناشطين يهدمون الصوامع التي بدأ الحديث عنها، مؤخراً، وسط اعتراض من أهالي ضحايا انفجار 4 أغسطس عام 2020، لأنهم ينظرون إلى العملية بمثابة طمس لمعالم الجريمة.

منع الاقتراب

وأوضحت مصادرمن الدفاع المدني لموقع “سكاي نيوزعربية”، أن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، منع الاقتراب من الصوامع مع تدابير مماثلة اتخذها الجيش اللبناني تفادياً لأية خسائر في الأرواح لخطورة الوضع في محيطها.

كما أشار إلى أن اتخاذ أي قرار في ما يخص تلك المنطقة عائد للجنة الوزارية التي شكلت بعد الانفجار.

الدفاع المدني

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، أصدرت بيانًا قبل يومين، قلت فيه: إن الحريق في محيط الصوامع ناشىء عن انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الصوامع نتيجة الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت “وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيمياوية المترسبة، وما نتج عنها من عمليات كيميائية معقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى في الهواء.

وأشار البيان إلى أن “أي تدخل لإطفاء الحريق المذكور سواء بواسطة المياه أو مواد الإطفاء سيؤجل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسببت بأضرار جديدة”.

وأكد البيان أنه “تم التشاور مع فوج إطفاء بيروت ومع الخبيرين اللذين يتابعان الوضع في محيط الإهراءات (الصوامع) وحذرا من الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حساسات (Sensors) تم تركيزها بعد الانفجار .

وقال البيان “الحريق تكرر سابقاً ومن غير الممكن السيطرة عليه نهائياً لأن محاولة إطفائه بواسطة سائل سيؤدي إلى تخمير جديد تنتج عنه غازات لا تلبث أن تشتعل مع ارتفاع درجات الحرارة”.