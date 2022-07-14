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أعلنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم عن فتح باب التسجيل في برنامج سفراء نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي بهدف تمكين الشباب والشابات، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

ويعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لخريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك لبناء قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال إلحاقهم بالدراسة في أفضل الجامعات العالمية والمحلية، ليكونوا بعد تخرجهم جزء من بناء المستقبل الجديد عبر توظيفهم في قطاعات نيوم أو الشركات المشغلة لها.

شروط القبول:

ـ أن يكون المتقدم مواطنا

ـ أن يكون المتقدم خريجا من المرحلة الثانوية لعام 2021 أو 2022.

ـ أن يكون مكان إصدار شهادة الثانوية العامة من إدارة تعليم تبوك.

ـ أن يكون المتقدم من منطقة نيوم و تبوك.

ـ ألا يكون المتقدم شاغلا أي وظيفة أو مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

ـ الانتظام الكلي والتفرغ و الإقامة في بلد الابتعاث.

ـ ألا يكون المتقدم حاصلا على الدرجة العلمية التي سيقدم عليها أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم.

ـ أن تكون درجة اختبار القدرات العامة 80 فأعلى.

ـ أن يكون المعدل التراكمي في الثانوية 90 %فأعلى.

ـ اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية إن وجدت.

ـ اكتمال جميع الوثائق اثناء التسجيل.

ـ أن يكون المتقدم لائق طبيا.

تخصصات الدراسة:

– سيتم تحديد جميع المسارات بعد أن يجتاز الطلاب السنة التأسيسية بنجاح.

– ترتبط التخصصات بقطاعات وإدارات نيوم ؛ ومنهـا:

ـ علوم الهندسة.

ـ علوم الحاسوب والتعلم الرقمي.

ـ علوم الطيران والفضاء.

ـ العلوم التقنية الصحية.

متطلبات التسجيل:

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من شهادة الثانوية.

– صورة من نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن.. اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/08هـ الموافق 2022/07/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا