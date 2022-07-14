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6 خطوات.. طريقة تحويل كاميرا هاتف الآيفون من عادية إلى احترافية (فيديو)
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تقنية

6 خطوات.. طريقة تحويل كاميرا هاتف الآيفون من عادية إلى احترافية (فيديو)

6 خطوات.. طريقة تحويل كاميرا هاتف الآيفون من عادية إلى احترافية (فيديو)
٠٧:١٥:٢٦ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، طريقة وخطوات تحويل كاميرا هاتف الآيفون من كاميرا عادية إلى كاميرا احترافية، لتصوير مقاطع فيديو بجودة عالية.

وأوضح عبدالرحمن الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن طريقة تحويل كاميرا الآيفون من كاميرا عادية لكاميرا احترافية من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات

– الضغط على خيار الكاميرا

– الضغط على أول خيار التنسيقات واختيار عالي الكفاءة

– تسجيل الفيديو اختيار 4k بمعدل 60 إطار

– تسجيل الحركة البطيئة اختيار 240 إطار

– تفعيل خيار تسجيل صوت استريو

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