«غير مقبولة على الإطلاق».. رد قوي من طيران الإمارات على مطالب مطار«هيثرو»

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رفضت شركة طيران الإمارات، مطالب مطار “هيثرو” في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، مؤكدة أن طلب المطار من شركات الطيران بالامتثال بالحد الأقصى للمسافرين “غير معقولة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وفي بيان لها، أكدت “طيران الإمارات”، على أن مطار هيثرو أعطى مهلة قدرها “36 ساعة للامتثال لخفض الطاقة الاستيعابية”.

وأضافت: “لم تقتصر اتصالاتهم على ملء الرحلات الجوية المحدّدة التي يجب أن نتخلى عنها لمسافرين دفعوا مسبقًا، بل هددوا أيضًا باتخاذ إجراءات قانونية لعدم الامتثال”.

وأوضحت أنها تخطط لتشغيل رحلاتها كما هو مخطط لها من مطار هيثرو، معتبرة أن المطار كان يواجه “أزمة جوية” بسبب افتقاره للعمل والاستثمار في العام الماضي.

وشددت على أن موظفيها لديهم القدرة تمامًا على التعامل مع رحلات الشركة، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في مطار هيثرو ذاته، موضحًة أنه ليس من العدل بالنسبة لأولئك المسافرين الذين سيتأثرون بهذا القرار.

وتابعت في البيان: “مع تجاهل صارخ للمستهلكين، فإنهم (مطار هيثرو) يرغبون في إجبار طيران الإمارات على ذلك. رفض حجز المقاعد لعشرات الآلاف من المسافرين الذين دفعوا مقابل التذاكر، وحجزوها قبل أشهر، لقضاء عطلاتهم التي طال انتظارهم لها أو رحلاتهم لرؤية أحبائهم “.