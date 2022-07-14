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منوعات

قفزة النجاة.. مسنّ يطير فوق إطار سيارة بطريقة غير متوقعة (فيديو)

قفزة النجاة.. مسنّ يطير فوق إطار سيارة بطريقة غير متوقعة (فيديو)
٠٧:٠٠:٤٣ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لرجل مسن، تمكن من القفز بصورة رائعة فوق إطار تدحرج نحوه بسرعة فائقة.

المقطع المتداول، تم تصويره في تايوان، والتقطته كاميرات المراقبة، ووثق رجل كبير في السن نزل من شاحنته وقفز قفزة رائعة فوق إطار تدحرج نحوه بسرعة ونجا بحياته بسبب لياقته العالية وسرعة بديهته.

الرجل المسن، كما ظهر في المقطع، قفز قفزة تشبه قفزة الطائر في الهواء، في ثواني معدودة، ونزل على الأرض بثبات، وسط تعليقات عن خفة وزنه ولياقته البدنية، التي مكنته من القفز والطيران في الهواء بهذه الطريقة.

المقطع المتداول، نشره الإعلامي إياد الحمود عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وحاز على إعجاب المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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