إلى متى يستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن التسجيل متاح حاليًا للحصول على الدعم للمستوفين شروط الأهلية والاستحقاق، ويتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد قال فيه “إلى متى يستمر التسجيل في البرنامج؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “إن التسجيل متاح حاليًا، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

أيضاً بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.