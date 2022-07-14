الكويت تخصص مستشفى شهير لعلاج مواطنيها فقط

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن مستشفى الفروانية الجديد المزمع تسلّمه قريباً، سيكون مخصصاً لعلاج المواطنين الكويتيين فقط.

ونقلت صحيفة الراى عن مصادر صحية، أن المستشفى سيقدم خدمة ورعاية صحية متكاملة على غرار ما هو مطبق في مستشفى جابر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المستشفى يضم كل التخصصات الطبية، على أن تكون خطة التشغيل وفق مراحل كما جرى في مستشفى جابر، وسيضم غرف عمليات متقدمة وأجنحة أمراض باطنية وأطفال وجراحة وولادة وأجنحة تخصصية، كما يضم لأول مرة في الكويت قسماً متكاملاً للعلاج الطبيعي والتأهيل بهذا الحجم.

وأوضحت أنّ الرعاية الصحية للمقيمين التابعين لمنطقة الفروانية ستكون بشكل موقت من خلال المستشفى القديم، لحين افتتاح وتشغيل مستشفيات الضمان الصحي، التي ستتولى تقديم الرعاية للجزء الأكبر منهم.

وبيّنت أن الشريحة المتبقية منهم، وهي شريحة العاملين في القطاع الحكومي، سيتم العمل على إيجاد آلية توزعهم على المرافق الصحية الأخرى بشكل عادل وعملي، بما لا يشكل ضغطاً على أي من مرافق الوزارة.