الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت تخصص مستشفى شهير لعلاج مواطنيها فقط
إلى متى يستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن؟
«آناء الليل وأطراف النهار».. أصوات خاشعة وتلاوات رائعة لأحد الأفارقة (فيديو)
استشاري: 4 أسباب لشعور البعض بكتلة في الحلق
محكمة العدل الأوروبية تحسم النزاع بين دولتين بسبب «جبنة فيتا»
“حساب المواطن” يكشف عن المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية أغسطس

دولي

الكويت تخصص مستشفى شهير لعلاج مواطنيها فقط

الكويت تخصص مستشفى شهير لعلاج مواطنيها فقط
٠٦:٠٢:٠٠ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن مستشفى الفروانية الجديد المزمع تسلّمه قريباً، سيكون مخصصاً لعلاج المواطنين الكويتيين فقط.

ونقلت صحيفة الراى عن مصادر صحية، أن المستشفى سيقدم خدمة ورعاية صحية متكاملة على غرار ما هو مطبق في مستشفى جابر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المستشفى يضم كل التخصصات الطبية، على أن تكون خطة التشغيل وفق مراحل كما جرى في مستشفى جابر، وسيضم غرف عمليات متقدمة وأجنحة أمراض باطنية وأطفال وجراحة وولادة وأجنحة تخصصية، كما يضم لأول مرة في الكويت قسماً متكاملاً للعلاج الطبيعي والتأهيل بهذا الحجم.

وأوضحت أنّ الرعاية الصحية للمقيمين التابعين لمنطقة الفروانية ستكون بشكل موقت من خلال المستشفى القديم، لحين افتتاح وتشغيل مستشفيات الضمان الصحي، التي ستتولى تقديم الرعاية للجزء الأكبر منهم.

وبيّنت أن الشريحة المتبقية منهم، وهي شريحة العاملين في القطاع الحكومي، سيتم العمل على إيجاد آلية توزعهم على المرافق الصحية الأخرى بشكل عادل وعملي، بما لا يشكل ضغطاً على أي من مرافق الوزارة.

الكلمات الدلالية:
الكويت الوافدين علاج المواطنين مستشفى الفروانية

مواد ذات صلة

المزيد
واشنطن تجلي 201 جندي من الصين بسبب فيروس كورونا

واشنطن تجلي 201 جندي من الصين بسبب فيروس كورونا

منذ سنتين
المنتدى الاقتصادي العالمي: العلمانيون مطالبون بإعادة الاعتبار للدين لمكافحة الرشوة والفساد

المنتدى الاقتصادي العالمي: العلمانيون مطالبون بإعادة الاعتبار للدين لمكافحة الرشوة والفساد

منذ 8 سنوات
الإمارات وقطر تدعوان رعاياهما في لبنان للمغادرة خشية تهديدات أمنية

الإمارات وقطر تدعوان رعاياهما في لبنان للمغادرة خشية تهديدات أمنية

منذ 10 سنوات
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *