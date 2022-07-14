«آناء الليل وأطراف النهار».. أصوات خاشعة وتلاوات رائعة لأحد الأفارقة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

لا تزال أفريقيا تفاجئ العالم الإسلامي باهتمام أهلها العالي بالقرآن الكريم، وبروز أصوات رائعة تخرج من هؤلاء المحبين التي تتوق قلوبهم لحفظ الكتاب العزيز.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق إحدى هذه الأصوات الجميلة، التي تثلج الصدور بتلاوتها الخاشعة الرائعة.

وقد تلا الشاب ذو الصوت الشجي آيات بينات من سورة سبأ: “وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ”.

وتشير دراسات كثيرة عن القرآن الكريم إلى أهمية البدء في دفع النشء في سن مبكرة إلى حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم نظراً لسهولة الحفظ في هذا السن والقدرة على الاستيعاب السريع والاسترجاع.

وأكدت الدراسات أهمية دور الأسرة في تحفيز أبنائها وبناتها على حفظ القرآن الكريم وتشجيع التنافس بين الأبناء والبنات داخل الأسرة الواحدة في معظم المدن والبلاد الأفريقية.