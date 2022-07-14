الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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محكمة العدل الأوروبية تحسم النزاع بين دولتين بسبب «جبنة فيتا»

منوعات

محكمة العدل الأوروبية تحسم النزاع بين دولتين بسبب «جبنة فيتا»

محكمة العدل الأوروبية تحسم النزاع بين دولتين بسبب «جبنة فيتا»
٠٥:٢٩:٢٢ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

وضعت محكمة العدل الأوروبية، حدًا للنزاع المتواصل بين الدنمارك واليونان بسبب اسم جبنة “فيتا”.

وخسرت اليوم الخميس، الدنمارك قضيتها أمام المحكمة، والتي تتمحور على تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسمية “فيتا”، وهو تصنيف محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذا النوع من الأجبان.

و”فيتا” هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمتا به في هذا الشأن سنة 2005.

إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية “فيتا” عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.

ودفعت ممارسة الدنمارك المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلى الاحتكام لمحكمة العدل الأوروبية، بدعم من اليونان.

وقالت المحكمة في قرارها “بعد الفشل في منع استخدام تسمية (فيتا) للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، أخفقت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي”.

وحسب “فرانس برس”، أكدت أن على الدنمارك أن تضع حدا لاستخدام هذه التسمية، وأمرتها بالامتثال للقرار سريعا.

وفي حال عدم التزامها بالقرار، تستطيع الهيئة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى وتطلب من الدنمارك تعويضات مالية، علما أن المحكمة أكدت أن الدنمارك تعاونت معها بشكل جيد.

الكلمات الدلالية:
الدنمارك اليونان جبنة فيتا محكمة العدل الأوروبية نزاع

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