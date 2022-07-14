“حساب المواطن” يكشف عن المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية أغسطس

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن عن المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس القادم.

وأوضح خلال رده على أحد الأسئلة في حسابه بـ “تويتر”، بأن المستفيد إذا قدم طلب الأهلية قبل 16 يوليو الجاري، فسيتم دراسة أهليته واستحقاقه لدفعة شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال من مستفيد قال فيه: “إنه سجل ثم أعاد تقديم الطلب، فهل ستتم دراسة أهليته في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة”.

ورد البرنامج بقوله “إذا أكملت التسجيل أو أعدت تقديم طلبٍ قبل 16 يوليو الجاري، فستتم دراسة أهليتك واستحقاقك لدفعة شهر أغسطس”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال، وأن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغ أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع.

وأكد أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، بلغ قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.