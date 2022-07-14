بايدن يُفاجئ روسيا والصين بهذا التصريح عن قيادة المنطقة.. ماذا قال؟

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن واشنطن ستستمر في قيادة المنطقة وعدم خلق أي فراغ قد تملؤه روسيا أو الصين.

وأوضح أن أمريكا ارتكبت خطأ في السابق بشأن ترك الفراغ في المنطقة، وأنها ستواصل العمل من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، مؤكدًا أن الأمن الغذائي من أكبر الأزمات التي تواجه العالم.

وأكد أن حرب بوتين على أوكرانيا تشكل تحديًا للعالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم كييف.

وأوضح أن السبب الذي يدفعه لزيارة المنطقة هو الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه أمام أمريكا فرصة لإعادة تكريس نفوذها في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أمريكا وحلفاءها لن ينتظروا طويلًا للحصول على الرد الإيراني بشأن المباحثات النووية، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وذلك حرصًا على المصلحة الحيوية لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم.

فيما أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن المجتمع الدولي يجب أن يكون واضحًا في تحميل الرئيس الروسي المسؤولية عن التبعات الاقتصادية والإنسانية العالمية للحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحرب الروسية تسببت في آثار سلبية غير مباشرة في جميع أنحاء العالم، لاسيما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.