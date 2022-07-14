هل يسبب الملح الوفاة المبكرة؟.. دراسة تجيب

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نشرت مجلة القلب الأوروبية، دراسة، أظهرت أن إضافة الملح بشكل متكرر إلى الطعام يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة، وخلص الباحثون إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن تناول كميات كبيرة من الملح يقلل من متوسط العمر المتوقع للإنسان.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة، الدكتور لو تشي، من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين، إن نتائج الدراسة لا تثبت أن الملح قاتل، ولكن من المهم أن يتعامل عامة الناس بسهولة مع الصوديوم، حسب “القبس”.

فيما أوصت الإرشادات الغذائية للأمريكيين باستهلاك أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا من أجل الحفاظ على الأكل الصحي، هذا أقل بقليل من ملعقة صغيرة من ملح الطعام حسب “Mayo Clinic”، مع ذلك فإن الشخص العادي يستهلك عادة أكثر بشكل ملحوظ، ويصل إلى ما يقرب من 3400 مجم من الصوديوم كل يوم.

يمكن أن يكون لتقليل تناول الصوديوم يوميًا آثار إيجابية على الصحة والعمر؛ حيث إن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم تعرض الشخص لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو سبب رئيس لأمراض القلب والسكتة الدماغية «عبر إدارة الغذاء والدواء»، إذا لم تكن متأكدًا من كمية الملح التي تستهلكها عادةً.