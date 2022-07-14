الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد عطل مفاجئ.. عودة خدمات “تويتر” إلى العمل في عدد من الدول
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بعد عطل مفاجئ.. عودة خدمات “تويتر” إلى العمل في عدد من الدول

بعد عطل مفاجئ.. عودة خدمات “تويتر” إلى العمل في عدد من الدول
٠٤:٢٢:٣٣ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

عادت خدمات موقع التغريدات القصيرة “تويتر” للعمل، بعدما اشتكى ملايين المستخدمين من عطل مفاجئ في عدد من دول العالم.

وتعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم يوم الخميس، في أول خلل من نوعه منذ فبراير الماضي.

ونقلت “سكاي بيوز” عن موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وحدها.

وأكد أن مستخدمين في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا والعالم العربي أيضا اشتكوا من تعطل تويتر، ولم يتضح على الفور سبب العطل، كما لم تصدر تويتر أي بيان بهذا الخصوص.

وتشير الإحصاءات إلى أن موقع تويتر، قد تعطل مرتين خلال أسبوع في شهر فبراير، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخدمة في أجزاء من الولايات المتحدة بسبب “خطأ تقني كان يمنع من تحميل ونشر التغريدات”.

يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه الشركة المالكة لموقع تويتر دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك في محاولة لإجباره على إكمال صفقة شراء الموقع، وذلك بعدما أعلن أنه يريد التراجع عن صفقة الاستحواذ على الموقع البالغة 44 مليار دولار.

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