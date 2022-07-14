فيديو عجيب.. بحركات بهلوانية طائر العقاب يدور مع آخر في الهواء

تواصل – فريق التحرير:

حاز مقطع فيديو لطائرين من فصيلة العقاب الأصلع، على مئات الآلاف من المشاهدات، وأظهر الفيديو قيام طائر العقاب بحركات بهلوانية في السماء، برفقة طائر آخر من النوع نفسه.

وأبدى متابعو السوشيال ميديا إعجابًا بحركات طائر العقاب في الهواء، إذ يدور الطائران حول بعضهما، ويشبكان مخالبهما لبعض للحظات، قبل أن ينزلا على الأرض مرة أخرى.

والعقاب هو جنس من الطيور، يتبع رتبة الجوارح، يوجد منه قرابة 61 نوعًا، يعيش معظمها في أوراسيا وإفريقيا، ويوجد خارج هذه المنطقة نوعان يعيشان في الولايات المتحدة وكندا هما العقاب الأصلع والعقاب الذهبي، وتسعة أنواع في أواسط أمريكا وجنوبها، وثلاثة أنواع في أستراليا، وهناك أنواع عدة من العقبان توجد في الفلبين.