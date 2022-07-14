تحذيرات من اختراق أجهزة “لينوفو” وانتهاك خصوصية المستخدمين

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حذر تقرير أصدرته شركة أمنية، من ثغرات اكتشفها باحثون على نحو 70 إصدارًا لحواسيب شركة “لينوفو”، منها أجهزة من عائلة حواسيب “Yoga وThinkBook وIdeaPad”.

وأشار تقرير لشركة “ESET” الأمنية، إلى أن تلك الثغرات تسمح للمخترق بالنفاذ إلى أنظمة التشغيل الخاصة بالحواسيب المصابة بها، قبل مرحلة تشغيل تلك الأنظمة، ما يمنح المخترق إمكانيات فائقة تتمثل في القدرة على تشغيل أكواد برمجية خبيثة وتعطيل الدفاعات الأمنية للحواسيب، حسب موقع “صوت بيروت إنترناشيونال”.

وأشار التقرير إلى أن الثغرات الجديدة كان السبب وراءها قصور في عملية التأكد من مدى الثقة في الأكواد البرمجية التي يتم تشغيلها على الحاسوب مباشرة داخل النظام البرمجي UEFI، الذي يعتبر حلقة الوصل والتنسيق بين نظام تشغيل الحاسوب، مثل “ويندوز ولينكس”، والنظام المصدري للجهاز “firmware”.