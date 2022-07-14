الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“بوتين” يوقع قانونًا مرتبطًا بعمل ونشاط العملاء الأجانب داخل روسيا
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“بوتين” يوقع قانونًا مرتبطًا بعمل ونشاط العملاء الأجانب داخل روسيا

“بوتين” يوقع قانونًا مرتبطًا بعمل ونشاط العملاء الأجانب داخل روسيا
٠٤:٠٦:٥٠ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قانونًا يلخص قواعد التشريع المرتبطة بشأن عمل ونشاط العملاء الأجانب في البلاد.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن بوتن وقع القانون بعد تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن مراقبة أنشطة الأشخاص والعملاء العاملين مع الكيانات الأجنبية في البلاد.

وأوضحت أن القانون يلخص قواعد التشريع الروسي بشأن العملاء الأجانب، حيث تم توضيح مفاهيم، مثل:

1 – الوكيل الأجنبي.

2 – النفوذ الأجنبي.

3 – المصدر الأجنبي.

4 – الشخصية السياسية.

5 – من يمكن الاعتراف به كعميل أجنبي.

وأضافت أنه تم في حيثيات القانون، تحديد سجل واحد للعملاء الأجانب في البلاد وحُددت فيه إجراءات الإدراج والاستبعاد منه، حسب “سبوتنيك”.

وكان مجلس الدوما الروسي قد تبنى مشروع قانون يقضي بتسجيل وسائل الإعلام الأجنبية، التي تمول من الخارج، وتعمل على الأراضي الروسية، كوكلاء لجهة أجنبية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه روسيا، أنها تقيم بشكل إيجابي اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، وردًا على القرار أعلنت أوكرانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية، وإنهاء الاتصالات السياسية والاقتصادية مع كوريا الشمالية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا العملاء الأجانب بوتين روسيا قانون كوريا الشمالية مجلس الدوما

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