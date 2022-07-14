“حدث خطأ ما”.. عطل فني يضرب تويتر ويمنع وصول ملايين المستخدمين

تواصل- فريق التحرير

شهد موقع تويتر، اليوم الخميس، عطلاً فنيًا، منع ملايين المستخدمين من الوصول إلى التغريدات أو إعدادات الحسابات.

وكلما حاول المستخدمون الدخول تظهر رسالة “حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل”، وذلك خلال محاولة الوصول إلى الصفحة الرئيسة أو الصفحة الشخصية.

كما تظهر الرسالة نفسها خلال محاولة الوصول للإعدادات، وحال محاولة كتابة أي تغريدة على الموقع تظهر رسالة “حدث خطأ ما، لنحاول مرة أخرى”.

وتشير الإحصاءات إلى أن موقع تويتر قد تعطل مرتين خلال أسبوع في شهر فبراير، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخدمة في أجزاء من الولايات المتحدة بسبب “خطأ تقني كان يمنع من تحميل ونشر التغريدات”، وفقًا لـ”العربية”.

دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك

ورفع موقع تويتر دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك في محاولة لإجباره على إكمال صفقة شراء الموقع.

وتأتي الدعوى المرفوعة أمام محكمة ديلاوير تشانسري، يوم الثلاثاء، بعد أن قال ماسك، في رسالة إلى كبير محامي تويتر، يوم الجمعة، إنه يريد التراجع عن صفقة الاستحواذ على الموقع البالغة 44 مليار دولار.

وزعم محامي ماسك، في خطاب الجمعة، أن تويتر “ينتهك بنودًا متعددة للصفقة”، مدعيًا أن الشركة حجبت البيانات التي طلبها ماسك من أجل تقييم عدد حسابات الروبوتات والبريد العشوائي.

وفي المقابل، رد الفريق القانوني بتويتر، في رسالة، يوم الاثنين، ووصف محاولة ماسك بالتراجع عن الصفقة بأنها “باطلة وخاطئة” وطالب تويتر الملياردير بمتابعة الصفقة.