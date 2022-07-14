الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
النفط يتراجع.. ومخاوف الركود مستمرة
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اقتصادية

النفط يتراجع.. ومخاوف الركود مستمرة

النفط يتراجع.. ومخاوف الركود مستمرة
٠٤:٠٣:٥٣ م، الخميس، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هبطت أسعار النفط اليوم بعد تداولات متباينة، وخسر كل من خام برنت وخام النفط أكثر من 2% حتى الآن، ليتداول خام برنت عند أدنى مستوياته في 3 أشهر.

وانخفض خام برنت لشهر سبتمبر في بورصة لندن للعقود الآجلة بنسبة 2.14٪ إلى 97.44 دولار للبرميل، حسبما أظهرت بيانات التداول.

ويتم تداول خام برنت بأقل من 98 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، عندما دخل في موجة هبوط قوي إلى مستوى منخفض جدًا في 11 إبريل من هذا العام.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس مقابل 95.93 دولار للبرميل، بانخفاض 37 سنتًا أو 0.4% بعد زيادة 46 سنتًا في الجلسة السابقة.

وفي سياق مواز، رفع بنك كندا، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الأساس 100 نقطة أساس، بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق، وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير خلال الدورة الاقتصادية الجارية.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط التضخم الاقتصادي بيانات التداول خام برنت

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